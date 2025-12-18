SSP fortalece la carrera policial con reconocimientos, ascensos y profesionalización permanente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) entregó reconocimientos a 146 mujeres y hombres de la Guardia Civil, quienes fueron distinguidos por su valor policial, perseverancia, años de servicio y ascensos dentro de la institución, como parte del fortalecimiento de la carrera policial en Michoacán.

En el acto, el titular de la SSP, José Antonio Cruz Medina, destacó la importancia de consolidar una carrera policial sólida, que permita generar aspiraciones profesionales, condiciones laborales dignas y estabilidad para las familias de las y los elementos que integran las corporaciones de seguridad del estado.