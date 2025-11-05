SSP emite ciberalerta para prevenir riesgos de niñas y niños por juegos en la red

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) emitió una ciberalerta dirigida a padres de familia, con el objetivo de prevenir riesgos para niñas, niños y adolescentes que utilizan Roblox, una plataforma global de videojuegos que cuenta con más de 111 millones de usuarios activos diarios.

Investigaciones de la Policía Cibernética permitieron detectar perfiles falsos en dicha plataforma, en los que personas se hacen pasar por menores de edad para atraer a este sector vulnerable, utilizando chats o invitaciones dentro del juego. Al persuadirlos, les solicitan información personal o imágenes íntimas, las cuales son utilizadas posteriormente para extorsionarlos, amenazándolos con difundir el contenido si no proporcionan más material o dinero.

Con el fin de evitar situaciones de riesgo digital, la SSP hizo un llamado a madres, padres y tutores para fortalecer las medidas preventivas. La supervisión constante y el acompañamiento durante el uso de la plataforma deben ser una prioridad. Por ello, la dependencia emitió las siguientes recomendaciones:

•⁠ Explicar a los menores que nunca deben compartir datos personales, fotografías o información escolar.

•⁠ Configurar los controles parentales, establecer límites de tiempo y privacidad dentro del juego.

•⁠ Y la más importante: fomentar la confianza y el diálogo, para detectar situaciones sospechosas a tiempo.

Dado que la plataforma no cuenta con controles de eliminación de contenido sexual, extremista, violento o de odio, la SSP exhortó a limitar el acceso a niñas o niños pequeños. Ante cualquier situación de riesgo, se recomienda llamar al 911 de emergencias y reportar los contenidos digitales maliciosos.