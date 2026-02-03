SSP dignifica a la Guardia Civil con nuevo equipamiento para proteger a las familias michoacanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de salvaguardar la integridad de las y los michoacanos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) destacó que como parte del eje estratégico para garantizar la paz ciudadana, se adquirieron recursos tácticos y tecnológicos destinados a robustecer las tareas de vigilancia y prevención en todo el territorio estatal.

El titular de la SSP, José Antonio Cruz Medina, informó que esta acción forma parte integral del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual busca no solo combatir frontalmente al delito, sino dignificar la labor de quienes día a día arriesgan su vida por la entidad.