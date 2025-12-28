SSP dignifica a la Guardia Civil con mejores salarios y equipo de alta tecnología durante 2025

En materia de fortalecimiento operativo, la SSP integró tecnología y armamento de alto nivel, como las patrullas Ford Police Interceptor y armas largas tipo fusil G3. Además, la incorporación de cámaras corporales destaca como una herramienta clave para la supervisión de las acciones policiales, permitiendo que las labores de vigilancia, inteligencia y seguridad vial se ejecuten bajo los más altos estándares de eficiencia.

A través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se logró en 2025 una reducción histórica en homicidios. Noviembre se consolidó como el mes con la incidencia más baja en una década al registrar solo 60 casos, resultado que posiciona a la entidad en el lugar 12 nacional y la sitúa fuera de los 10 estados con mayor incidencia en este delito.