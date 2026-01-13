SSP detiene a una mujer, asegura droga y equipo electrónico en Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en coordinación con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Marina (Marina) brindó acompañamiento a la Fiscalía General del Estado (FGE) en la cumplimentación de tres órdenes de cateo en el municipio de Uruapan, donde se detuvo a una mujer y se aseguraron envoltorios con droga, dispositivos electrónicos y placas de circulación, en Uruapan.