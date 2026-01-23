SSP detiene a 5, uno de ellos presunto integrante de banda que robaba vehículos en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un operativo conjunto entre las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), fueron detenidas cinco personas, tres hombres y dos mujeres, en posesión de droga y un vehículo con los medios de identificación alterados. Entre los detenidos se identificó a un presunto integrante de una célula delictiva dedicada en el robo de vehículos.

Tras la implementación de un filtro para la prevención del delito se le marcó el alto al vehículo en el que viajaban las cinco personas, a quienes al realizarles una inspección se les localizó la droga; asimismo, el automotor presentaba aparentes modificaciones en sus medios de identificación.

Derivado de la verificación de sus datos y antecedentes, se identificó que uno de los hombres era investigado por su presunta relación con el robo de vehículos con violencia en la región de Morelia.

En el operativo se realizó el aseguramiento de 747 gramos de hierba verde con características propias de la marihuana, así como 19 gramos de una sustancia granulosa al parecer metanfetamina; además del vehículo marca Honda que quedó bajo resguardo oficial.

Las personas detenidas, así como lo asegurado, fueron puestas a disposición de las autoridades competentes.

mrh