SSP detiene a 3 y asegura 5 armas en operativos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las labores del Plan Paricutín, agentes de las Secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), detuvieron a tres personas y aseguraron cinco armas de fuego en cinco operativos distintos.

La primera tarea se realizó en la localidad de Cenobio Moreno, municipio de Apatzingán, donde el personal estatal y federal localizó una pistola calibre 38 mm, cargadores y municiones dentro de un vehículo de la marca Nissan.

Posteriormente, en la comunidad El Capire, en Buenavista, sobre un camino de terracería, los elementos de la Guardia Civil, Ejército Mexicano y Guardia Nacional aseguraron un fusil calibre 7.62x39, cargadores, 175 cartuchos útiles y equipo táctico.

Mientras que en el municipio de Múgica, las autoridades decomisaron otra arma de fuego calibre 7.62x39, un casco y ropa táctica. En otro hecho, en Zamora fueron detenidos dos hombres en posesión de una escopeta y envoltorios que contenían sustancia granulada con las características propias de la metanfetamina.

Por último, en Morelia se detuvo a una persona a bordo de una camioneta marca Hyundai, quien llevaba consigo un arma corta y 19 municiones. Los detenidos y el armamento incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, a fin de realizar las diligencias de ley y determinar su situación jurídica.