SSP detiene a 3 hombres en Zamora y Jacona; asegura arma de fuego y droga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Derivado de 2 acciones operativas en los municipios de Zamora y Jacona, los elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), así como de la Fiscalía General del Estado (FGE) y Policías municipales detuvieron a tres hombres, además aseguraron un arma de fuego, dos vehículos y envoltorios que contenían metanfetamina.
Durante una acción operativa interinstitucional en la colonia El Sabinito, en Zamora, elementos de la Guardia Civil, Defensa, Guardia Nacional y Policía Municipal detuvieron a un hombre en posesión de 46 envoltorios de una sustancia con las características propias de la metanfetamina; asimismo, se le aseguró una motocicleta marca Italika. Al detenido se le relaciona con su probable participación en delitos de alto impacto, como extorsión y homicidio doloso.
En otro hecho, sobre un tramo carretero del municipio de Jacona, efectivos de seguridad detuvieron a dos hombres tras una persecución. Los implicados tripulaban una camioneta marca GMC que contaba con reporte de robo con violencia; durante la intervención, se les incautó un arma de fuego corta.
Tanto los detenidos como los vehículos, la pistola y droga fueron puestos a disposición de la autoridad competente para llevar a cabo las investigaciones pertinentes. Personal de la SSP y Defensa intensifican labores operativas en los municipios, con el objetivo de inhibir conductas delictivas y garantizar el orden público en toda la región.
BCT