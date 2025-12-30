SSP detiene a 3 hombres en Zamora y Jacona; asegura arma de fuego y droga

Durante una acción operativa interinstitucional en la colonia El Sabinito, en Zamora, elementos de la Guardia Civil, Defensa, Guardia Nacional y Policía Municipal detuvieron a un hombre en posesión de 46 envoltorios de una sustancia con las características propias de la metanfetamina; asimismo, se le aseguró una motocicleta marca Italika. Al detenido se le relaciona con su probable participación en delitos de alto impacto, como extorsión y homicidio doloso.

En otro hecho, sobre un tramo carretero del municipio de Jacona, efectivos de seguridad detuvieron a dos hombres tras una persecución. Los implicados tripulaban una camioneta marca GMC que contaba con reporte de robo con violencia; durante la intervención, se les incautó un arma de fuego corta.