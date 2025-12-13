SSP destruye en Buenavista campamento ilícito y asegura 3 vehículos con reporte de robo

Durante labores del Plan Paricutín, en un hecho efectuado en un camino de terracería alrededor de la localidad Corral de la Piedra, personal de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano localizó un predio presuntamente utilizado para actividades ilícitas, lugar donde los agentes localizaron 16 cargadores y 430 municiones para calibre .223 milímetros, así como una motocicleta marca Veloci con reporte de robo.

Metros más adelante, los elementos policiales y castrenses encontraron 13 cargadores y 130 cartuchos útiles para calibre 7.62X39, además de una camioneta Toyota y otra Italika, esta última con reporte de robo