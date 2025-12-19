SSP desactiva dos artefactos explosivos en Buenavista

Buenavista, Michoacán (MiMorelia.com).- En una acción coordinada entre autoridades federales y estatales, se desactivaron dos artefactos explosivos en Buenavista, mediante el esquema preventivo del Plan Paricutín.

Los elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con el personal de la Guardia Nacional (GN), atendieron una denuncia ciudadana en la localidad de Paredes del Ahogado, sitio donde detectaron los citados dispositivos.

Los agentes especializados de manera inmediata implementaron un cerco de seguridad para evitar accidentes mayores; posteriormente neutralizaron con éxito los explosivos improvisados, mismos que contenían una carga de alrededor de seis kilogramos de pólvora cada uno.

Ante la presencia de cualquier objeto sospechoso que represente un riesgo, se exhorta a la población a solicitar apoyo a las autoridades, a través de la línea de emergencias 911, disponible las 24 horas del día.

mrh