SSP desactiva artefacto explosivo en Nuevo Parangaricutiro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desactivaron un artefacto explosivo en el municipio de Nuevo Parangaricutiro, como resultado de los trabajos encaminados a la localización de este tipo de dispositivos.
Como parte de las acciones del Plan Paricutín, los agentes del agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Guardia Civil efectuaban labores operativas destinadas a encontrar e inhibir la detonación de estos dispositivos en la demarcación.
Resultado de ello, localizaron un artefacto explosivo, mismo que fue desactivado por el personal especializado de esta institución.
En caso de detectar un objeto sospechoso, no lo manipule, aléjese del sitio, y marque de inmediato al teléfono 911 emergencias, disponible las 24 horas del día.
mrh