SSP desactiva artefacto explosivo en Nuevo Parangaricutiro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desactivaron un artefacto explosivo en el municipio de Nuevo Parangaricutiro, como resultado de los trabajos encaminados a la localización de este tipo de dispositivos.

Como parte de las acciones del Plan Paricutín, los agentes del agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Guardia Civil efectuaban labores operativas destinadas a encontrar e inhibir la detonación de estos dispositivos en la demarcación.