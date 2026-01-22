SSP desactiva 48 artefactos explosivos improvisados tras operativo en Apatzingán

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Resultado de la operatividad coordinada entre agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) se localizaron y desactivaron 48 artefactos explosivos improvisados en una zona serrana del municipio de Apatzingán.

Los elementos de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano realizaban un operativo en las inmediaciones de la localidad de Cenobio Moreno, lugar donde detectaron los artefactos; de manera inmediata establecieron un perímetro para resguardar la zona y evitar incidentes mayores.

Al sitio arribó personal del Grupo de Respuesta Especializada, quienes neutralizaron los dispositivos, los cuales contaban con modificaciones para su uso en drones.

En toda la Tierra Caliente se mantiene activo el esquema de seguridad y prevención del delito entre las fuerzas estatales y federales para garantizar la tranquilidad de la población.