SSP desactiva 15 artefactos explosivos y destruye campamento clandestino en Apatzingán

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Dentro de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, los elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) localizaron e inhabilitaron 15 artefactos explosivos improvisados y destruyeron un campamento clandestino en el municipio de Apatzingán.
En un primer hecho, en la localidad de La Paracata de esta demarcación, el personal de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano encontró los citados dispositivos explosivos diseñados para ser arrojados desde dron, mismos que fueron inhabilitados por los agentes del agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la SSP.
En un segundo suceso en la localidad de La Huerta de este municipio, los efectivos de las fuerzas estatales y federales, localizaron un puesto de observación ilícito, presuntamente utilizado por miembros de una célula delincuencial; sitio que fue asegurado y posteriormente incinerado.
Posteriormente, los elementos de la SSP y Defensa reforzaron el despliegue operativo en la región, a fin de inhibir la comisión de otros delitos y garantizar el orden público para beneficio de la ciudadanía.
