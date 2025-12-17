SSP desactiva 15 artefactos explosivos y destruye campamento clandestino en Apatzingán

En un segundo suceso en la localidad de La Huerta de este municipio, los efectivos de las fuerzas estatales y federales, localizaron un puesto de observación ilícito, presuntamente utilizado por miembros de una célula delincuencial; sitio que fue asegurado y posteriormente incinerado.

Posteriormente, los elementos de la SSP y Defensa reforzaron el despliegue operativo en la región, a fin de inhibir la comisión de otros delitos y garantizar el orden público para beneficio de la ciudadanía.

rmr