SSP desactiva 12 artefactos explosivos y desmantela campamento ilícito en Buenavista

Buenavista, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) localizaron y desactivaron 12 artefactos explosivos, y destruyeron un campamento clandestino, además aseguraron un arma de fuego y seis dosis de drogas, en tres hechos distintos, como resultado del reforzamiento operativo en el municipio de Buenavista.

Producto de los trabajos del Plan Paricutín, en distintas movilizaciones hechas en la demarcación los agentes de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano localizaron y desmantelaron un campamento clandestino en la localidad de El Guayabal, además decomisaron 18 cartuchos útiles, 10 ponchallantas, cuatro cargadores e insumos.