SSP decomisó 54 armas de fuego en Michoacán durante agosto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aseguró 54 armas de fuego y 27 artefactos explosivos improvisados durante agosto, como parte de la estrategia para inhibir actividades ilícitas en Michoacán.

Resultado de los operativos coordinados entre la Guardia Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y autoridades estatales, se logró el decomiso de 30 armas largas y 24 cortas, además de 135 cargadores y 3 mil 899 municiones.