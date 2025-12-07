SSP de Michoacán: operativo activo y acciones coordinadas en Coahuayana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó que continúan las labores operativas en el municipio de Coahuayana, con el propósito de proteger a la población, mantener el control del área y respaldar las investigaciones en curso.
De acuerdo con la dependencia, el operativo se realiza de manera coordinada con autoridades federales, reforzando la estrategia de seguridad ya establecida. “Las acciones permanecen activas para garantizar la integridad de las y los habitantes”, informó la SSP.
La corporación estatal destacó que el despliegue se mantiene en puntos clave del municipio, como parte de una estrategia interinstitucional para inhibir actos delictivos y apoyar los trabajos que llevan a cabo las distintas autoridades.
En la zona, la Fiscalía General del Estado (FGE), en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la propia SSP, inició diligencias de investigación tras los hechos ocurridos la tarde del sábado, donde un vehículo explotó frente a instalaciones de una Policía Comunitaria.
En el lugar de los hechos fue localizada una camioneta completamente calcinada, la cual habría explotado frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria del municipio. Según los primeros reportes, el conductor murió al detonar la carga explosiva, junto con otra persona que también perdió la vida en el sitio.
Además, se informó que ocho integrantes de la Policía Comunitaria resultaron lesionados por la explosión; tres de ellos fallecieron posteriormente mientras recibían atención médica.
La onda expansiva provocó daños en al menos cinco vehículos estacionados en los alrededores, así como en varios inmuebles cercanos.
Autoridades federales y estatales continúan con las investigaciones para determinar las causas y posibles responsables del atentado, mientras la SSP mantiene el operativo de seguridad en la zona para proteger a la población.
BCT