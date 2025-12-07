SSP de Michoacán: operativo activo y acciones coordinadas en Coahuayana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó que continúan las labores operativas en el municipio de Coahuayana, con el propósito de proteger a la población, mantener el control del área y respaldar las investigaciones en curso.

De acuerdo con la dependencia, el operativo se realiza de manera coordinada con autoridades federales, reforzando la estrategia de seguridad ya establecida. “Las acciones permanecen activas para garantizar la integridad de las y los habitantes”, informó la SSP.