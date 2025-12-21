SSP consolida política de fortalecimiento salarial para la Guardia Civil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-La Secretaría de Seguridad Pública ha consolidado una política de mejora salarial progresiva para la Guardia Civil, enfocada en un aumento que garantiza el fortalecimiento institucional. Este esquema de crecimiento permitió aplicar un incremento del 5 por ciento en marzo de 2025, al cual se sumará un aumento ya autorizado del 10 por ciento para 2026, proyectando que esta tendencia de fortalecimiento salarial se mantenga vigente durante 2027.

Bajo este modelo de dignificación policial, la dependencia reafirma su compromiso con el bienestar del estado de fuerza mediante incentivos económicos constantes que reconocen su labor permanente. Los objetivos principales son la dignificación policial y el fortalecimiento institucional de la Guardia Civil.

En un mensaje dirigido al estado de fuerza, el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, señaló que los avances en operatividad, coordinación e inteligencia deben ir acompañados de acciones concretas que valoren al personal policial, al destacar que no puede haber una institución sólida sin elementos respaldados.

En presencia del gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, el titular de la SSP subrayó que el salario es una expresión directa del reconocimiento institucional y que fortalecer las condiciones del estado de fuerza impacta positivamente en la disciplina, la moral, el compromiso y la lealtad hacia la corporación.

La Secretaría de Seguridad Pública reiteró que invertir en la Guardia Civil es una decisión estratégica para consolidar una institución más profesional, estable y confiable, en beneficio de la seguridad del estado.

