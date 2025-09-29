SSP confirma dos detenidos tras ataque armado en Apatzingán; uno es venezolano
Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán confirmó la detención de dos hombres, uno de ellos de nacionalidad venezolana, tras un enfrentamiento armado ocurrido en la localidad de Loma de los Hoyos, en el municipio de Apatzingán.
La información oficial indica que el ataque fue perpetrado contra elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Guardia Civil, quienes realizaban labores de vigilancia cuando fueron agredidos por presuntos delincuentes.
En la agresión, un elemento de la Guardia Nacional perdió la vida y dos más resultaron gravemente heridos. Uno de los agresores fue abatido en el lugar, mientras que los otros dos fueron asegurados en posesión de armamento.
Entre lo incautado se encuentran dos armas de fuego calibre 7.62x39 milímetros, 298 cartuchos útiles y 15 cargadores, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.
La SSP indicó que se desplegaron patrullajes terrestres y aéreos en la zona, con el objetivo de inhibir actividades delictivas y reforzar la seguridad en esta región de Tierra Caliente.
rmr