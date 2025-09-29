SSP confirma dos detenidos tras ataque armado en Apatzingán; uno es venezolano

En la agresión, un elemento de la Guardia Nacional perdió la vida y dos más resultaron gravemente heridos. Uno de los agresores fue abatido en el lugar, mientras que los otros dos fueron asegurados en posesión de armamento.

Entre lo incautado se encuentran dos armas de fuego calibre 7.62x39 milímetros, 298 cartuchos útiles y 15 cargadores, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.