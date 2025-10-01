SSP atendió en coordinación hechos registrados en Coahuayana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos Oseguera Cortés, informó que, tras los hechos ocurridos el pasado fin de semana en Coahuayana, se actuó de manera coordinada con distintas corporaciones de seguridad.

En entrevista colectiva, se le cuestionó al funcionario si en la demarcación existen garantías de seguridad, luego de los enfrentamientos registrados, la caída de un dron con un artefacto explosivo, situaciones que propiciaron la suspensión de clases anunciada por el edil, que —de acuerdo con autoridades estatales— no cuenta con atribuciones para hacerlo, por lo que las clases se reanudarían cuanto antes.

Al respecto, Oseguera Cortés señaló que, para dar atención a los hechos suscitados en la región, participaron: la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la SSP.

El secretario precisó que Coahuayana cuenta con tres Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI), ubicadas en puntos estratégicos como Ticuiz y Palos Marías.

Por consiguiente, el titular de la SSP explicó que los hechos se registraron en una comunidad de difícil acceso, lo que retrasó la llegada de los elementos.

Adicionalmente, subrayó que en todo el estado operan 64 Bases de Operaciones Interinstitucionales, instaladas en lugares estratégicos tanto para dar una reacción inmediata a los reportes como para garantizar los servicios adecuados para la tropa.

