SSP asegura vehículo y equipo táctico con leyenda alusiva a cártel en Erongarícuaro

Erongarícuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del reforzamiento operativo en esta demarcación, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron un vehículo en cuyo interior se localizaron cartuchos útiles, cargadores y equipo táctico con leyendas alusivas a un grupo delictivo que opera en la región.

Derivado de las acciones del Plan Paricutín se incrementaron los patrullajes preventivos para la disuasión del delito en el tramo carretero Erongarícuaro-Chupícuaro; ahí, agentes de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano ubicaron una camioneta marca Ford abandonada a la orilla de la cinta asfáltica, con las puertas abiertas.