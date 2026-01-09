SSP asegura a 5 personas, armas, droga y vehículos en Buenavista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En dos operativos distintos en el municipio de Buenavista, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron a cinco hombres en posesión de equipo táctico, municiones, dosis de marihuana y dos vehículos.

La primera acción, efectuada en la localidad de Pinzándaro, permitió la detención de tres personas en posesión de hierba verde seca, al parecer marihuana. Además, se les decomisaron nueve mil 70 pesos en efectivo en billetes de distintas denominaciones y una camioneta marca Chevrolet.