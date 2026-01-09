SSP asegura a 5 personas, armas, droga y vehículos en Buenavista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En dos operativos distintos en el municipio de Buenavista, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron a cinco hombres en posesión de equipo táctico, municiones, dosis de marihuana y dos vehículos.
La primera acción, efectuada en la localidad de Pinzándaro, permitió la detención de tres personas en posesión de hierba verde seca, al parecer marihuana. Además, se les decomisaron nueve mil 70 pesos en efectivo en billetes de distintas denominaciones y una camioneta marca Chevrolet.
Por otra parte, en la comunidad de Catalinas, elementos de seguridad detuvieron a dos menores de edad que circulaban en un vehículo Jeep. Tras la inspección, les fueron asegurados 27 cartuchos útiles de diversos calibres, dos chalecos tácticos y cuatro placas balísticas.
Tanto las personas detenidas como los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes. Estas detenciones forman parte de las acciones estratégicas del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
BCT