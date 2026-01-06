SSP asegura 43 kg de metanfetamina en presunto laboratorio de drogas en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aseguró un inmueble con indicios de ser un laboratorio de drogas en Morelia, donde se incautaron 43 kilogramos de una sustancia con características de metanfetamina. A través de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), los agentes localizaron la presunta droga y diversos objetos relacionados con actividades ilícitas en un domicilio de la colonia Lomas del Valle.

El hallazgo derivó de la atención a un reporte ciudadano por un incendio en el lugar; durante la inspección preventiva, los oficiales detectaron bolsas de plástico que contenían la sustancia, así como cuatro equipos telefónicos. Tanto el inmueble como el material asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para las diligencias de ley y la integración de la carpeta de investigación.