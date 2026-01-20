SSP abre convocatoria para integrar Grupo de Operaciones Especiales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) anunció la apertura de la convocatoria para integrar el Grupo de Operaciones Especiales (GOE), el cual busca conformarse por elementos con preparación de alto nivel.

“La intención de esta convocatoria para el GOE es reclutar a los mejores operadores en cuestiones físicas, atléticas y de conocimientos para contar con un agrupamiento que brinde apoyo de reacción inmediata”, destacó el titular de la SSP, José Antonio Cruz Medina.