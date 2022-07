SSM y Coepris realizan acciones de saneamiento luego de tromba en Villamar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el desbordamiento de una presa en el municipio de Villamar y las fuertes precipitaciones pluviales, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través de su Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), ya desplegó a personal de la Jurisdicción Sanitaria de Zamora, para realizar una primera evaluación, determinar los daños y comenzar con el trabajo de saneamiento.

El personal verificará que el agua potable se encuentre clorada y no se haya mezclado con descargas del drenaje, que las viviendas se encuentren salubres, principalmente en la zona donde se elaboran los alimentos, y de dotarles plata coloidal para la desinfección de frutas y verduras, así como del agua para consumo humano.

Así mismo el personal visita las viviendas afectadas para apoyar a la gente a la desinfección y saneamiento de tinacos, aljibes y piletas y se les invita que realicen acciones de fomento para evitar riesgos sanitarios.

Entre las recomendaciones que el personal efectúa a la población afectada se encuentra:

-Si piensas regresar a tu casa, primero revísala durante el día y no lleves niños contigo para evitar riesgos.

-Si tu casa continúa inundada, no entres y avisa a las autoridades para que te apoyen.

-Infórmate con la autoridad correspondiente sobre el restablecimiento de la energía eléctrica, para evitar accidentes.

-Si huele a gas, no entres, no enciendas cerillos, no prendas luces y avisa a las autoridades.

-Ventila tu casa por lo menos 30 minutos antes de permanecer en ella.

-No enciendas la corriente eléctrica ni utilices aparatos electrodomésticos si estás parado en agua.

Es importante que las familias no regresen a sus viviendas hasta que el agua no haya bajado, y más si la energía eléctrica ya fue restablecida y tienen conectados sus aparatos pues pueden sufrir descargas eléctricas que pueden poner en riesgo sus vidas

Es importante también evitar exponerse a la lluvia y estar por tiempo prolongado en áreas susceptibles de riesgo como playas, contar con un directorio telefónico con los contactos de familiares, escuelas y servicios de emergencia, así como estar atentos a las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

Limpiar desagües, canales, drenajes, tuberías y coladeras de manera permanente durante las lluvias, también es importante para evitar encharcamientos, al igual que no tirar basura en las calles, alcantarillas y coladeras, para evitar la obstrucción del drenaje que derive en inundaciones que pueden afectar las viviendas y la salud de la población.

EA