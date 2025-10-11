SSM supervisa condiciones de albergues en Lázaro Cárdenas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el propósito de salvaguardar la salud de la población ante la presencia de la tormenta tropical Raymond, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), llevó a cabo recorridos de verificación sanitaria en albergues temporales y zonas de riesgo del municipio de Lázaro Cárdenas.

Durante el operativo, se supervisaron ocho albergues temporales (TecNM, CONALEP, IMSS-Bienestar, CECyTEM, Buenos Aires, La Mira, Acalpican y El Habillal), verificando la cloración del agua en los aljibes, la cual presentó niveles adecuados de cloración posterior a su tratamiento.