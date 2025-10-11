SSM supervisa condiciones de albergues en Lázaro Cárdenas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el propósito de salvaguardar la salud de la población ante la presencia de la tormenta tropical Raymond, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), llevó a cabo recorridos de verificación sanitaria en albergues temporales y zonas de riesgo del municipio de Lázaro Cárdenas.
Durante el operativo, se supervisaron ocho albergues temporales (TecNM, CONALEP, IMSS-Bienestar, CECyTEM, Buenos Aires, La Mira, Acalpican y El Habillal), verificando la cloración del agua en los aljibes, la cual presentó niveles adecuados de cloración posterior a su tratamiento.
Asimismo, en coordinación con Protección Civil, se realizaron recorridos en zonas identificadas como puntos de riesgo, tales como las colonias Lucrecia Toriz, Plutarco Elías Calles, Corregidora y Rivera del Río, sin que se detectaran afectaciones derivadas de las condiciones meteorológicas.
Durante la Reunión del Comité de Seguridad en Salud (COSS) Jurisdiccional, se reiteró el compromiso de mantener la vigilancia sanitaria y fortalecer la coordinación interinstitucional para responder de manera oportuna ante cualquier contingencia que pudiera presentarse.
La SSM exhorta a la población a mantenerse informada por los canales oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud y protección civil.
De acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional del 11 de octubre, en Michoacán se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes.
