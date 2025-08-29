SSM reconoce labor de trabajadores sociales en el Sector Salud

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud (SSM) reconoció a las y los trabajadores sociales, por su contribución a la salud y el bienestar de la población.

Durante un evento conmemorativo, el titular de la SSM, Elías Ibarra Torres entregó reconocimientos a 10 trabajadoras sociales por ser un pilar en el sector salud, facilitando el acceso a servicios y construyendo un puente vital entre las instituciones y las comunidades.