SSM realizará jornada de donación de sangre en Cherán

La directora del CETS aseguró que donar sangre no implica riesgos para la salud, ya que previo a la donación se realizan pruebas de laboratorio y valoración médica para saber si la persona es apta. Es importante acudir con un mínimo de 4 horas de ayuno, ser mayores de 18 años y menores de 65 años, sin antecedentes de cirugías en los últimos 6 meses, no estar enfermo, no estar utilizando medicamentos y no consumir sustancias ilícitas.

En caso de tener tatuajes o perforaciones debe haber pasado por lo menos un año para poder ser donador, mientras que las personas que se vacunaron contra Covid-19 con los biológicos Cansino y Sinovac podrán hacerlo, sólo si pasaron 14 días de la aplicación de sus dosis.