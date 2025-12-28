SSM realiza con éxito procuración y trasplante de dos riñones; suman 43 donaciones en 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mediante un proceso de donación de órganos coordinado por la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), se concretó el trasplante de dos riñones en beneficio de una mujer de 31 años y un hombre de 34. El donante, un joven de 18 años originario de Maravatío, permitió a través de este gesto solidario salvar y mejorar la expectativa de vida de ambos receptores.

La procuración se realizó con éxito en el Hospital General “Dr. Miguel Silva” de la SSM, donde un grupo multidisciplinario de especialistas llevó a cabo ambos trasplantes. Los pacientes permanecerán bajo vigilancia médica a fin de garantizar una evolución favorable para su pronta reintegración a la vida laboral y social.