SSM ofrecerá mastografías gratuitas en 6 municipios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) invita a mujeres de 40 a 69 años residentes en los municipios de Uruapan, Huetamo, Copándaro, Jiquilpan, Álvaro Obregón y Jiménez, a acudir a las unidades móviles de mastografía que llegarán a sus localidades del 19 al 23 de enero.

En Uruapan, se brindará el servicio durante estas fechas en las instalaciones del Centro de Salud, igual que en el municipio de Huetamo, donde estarán recorriendo las comunidades de Conguripo (19 de enero), Turitzio (20 de enero), Comburindio (21 de enero) y los días 22 y 23 se instalarán en su cabecera municipal.