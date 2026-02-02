SSM llevará mastografías gratuitas a cuatro municipios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) desplegará unidades móviles de mastografía del 3 al 6 de febrero en los municipios de Peribán, Tuzantla, Zinapécuaro y Chucándiro, con el objetivo de detectar oportunamente el cáncer de mama.

En Peribán, la unidad atenderá el 3 de febrero en la Jefatura de Tenencia de San Francisco Peribán y del 4 al 6 de febrero en el centro de salud de la cabecera municipal; en Tuzantla, el servicio iniciará el día 3 en El Salitre, posteriormente continuará los días 4 y 5 en el Jardín Principal de la cabecera municipal, y concluirá el día 6 en la clínica IMSS-Bienestar de la comunidad de El Olivo.

Asimismo, el 3 de febrero visitará la comunidad de Valle de Juárez en Zinapécuaro, en el centro de salud Venustiano Carranza; mientras que en Chucándiro la unidad estará el día 4 en la presidencia municipal y el día 5 en la plaza principal de la comunidad de Las Cruces de Barreras.

El programa está dirigido a mujeres de entre 40 y 69 años, quienes podrán realizarse el estudio de manera gratuita, en un horario de 9:00 a 18:00 horas. Para asegurar la calidad de la imagen y la agilidad en el servicio, las interesadas deberán presentarse con copia de su INE, acudir con aseo previo; sin perfumes, desodorantes ni joyas, y contar con al menos un año desde su última mastografía.