SSM lleva mastografías a 11 municipios de Michoacán para detección oportuna de cáncer de mama

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) continúa con el despliegue de unidades móviles de mastografía para la detección oportuna del cáncer de mama en mujeres de 40 a 69 años de edad. Del 20 al 24 de octubre estarán en 11 municipios de la entidad.

Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, La Piedad, Huetamo, Zinapécuaro, Benito Juárez, Numarán, Hidalgo, Morelia, Penjamillo y Tlalpujahua son los municipios en los que las mujeres podrán realizarse el estudio de manera gratuita. Solo deberán presentarse con una copia de su identificación oficial, aseadas, rasuradas y sin uso de perfumes, cremas, talcos o joyas. La atención será otorgada en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

Para conocer el día y lugar exacto donde se encontrarán las unidades móviles, pueden consultar la cuenta oficial de la SSM en Facebook: https://www.facebook.com/share/p/19wvphYkXj/?mibextid=wwXIfr

Además de las unidades móviles, la SSM también cuenta con mastógrafos fijos que brindan atención gratuita durante todo el año, en los hospitales generales “Dr. Miguel Silva” de Morelia, Zamora, Uruapan y La Piedad, con servicio de lunes a viernes, en un horario de 08:00 a 15:30 horas. También en la Unidad de Especialidades Médicas dedicada al Cáncer de Mama, ubicada en Morelia, con atención de 07:00 a 18:30 horas.

La institución reitera que, si bien el cáncer de mama no se puede prevenir, sí se pueden modificar hábitos para reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad. Por ello, recomienda llevar un estilo de vida saludable con una dieta equilibrada rica en frutas, verduras y hortalizas; evitar el consumo de azúcares, tabaco y alcohol; mantener un peso saludable; realizar ejercicio al menos 30 minutos diarios; y realizarse el estudio de mama a partir de los 40 años, para la detección temprana.