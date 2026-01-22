SSM llama a vacunarse contra el sarampión en los centros de salud de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) enfatiza que la inmunización sigue siendo la herramienta más eficaz y segura para prevenir el sarampión, ya que más del 90 por ciento de los casos confirmados corresponden a personas sin antecedente de vacunas.

Para asegurar una protección inmunológica efectiva, la vacuna se encuentra disponible de forma gratuita en los 364 centros de salud de la SSM distribuidos en toda la entidad.

El esquema contempla la primera dosis a los 12 meses de edad, segunda dosis a los 18 meses de edad y un refuerzo al cumplir los seis años de edad.

Es importante destacar que la prevención no se limita a la infancia, las autoridades de salud exhortan a las personas de entre 10 y 49 años que desconozcan si cuentan con la vacuna o que no tengan su esquema completo, a acudir a los centros de salud para recibir la protección correspondiente.

