SSM llama a evitar el uso de pirotecnia en las fiestas patrias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) invita a la población a extremar precauciones y evitar el uso de pirotecnia durante la celebración por la Independencia de México, ya que representa un grave riesgo de accidentes y lesiones, especialmente en niñas, niños y adolescentes.
El manejo de cohetes, “palomas”, “buscapiés” y otros productos elaborados con pólvora puede causar quemaduras de primer, segundo y tercer grado, amputaciones de dedos, daños auditivos permanentes y ceguera, consecuencias que pueden marcar la vida de una persona para siempre.
Estos artefactos no son juguetes, y su manipulación por menores de edad es la causa principal de la mayoría de los accidentes registrados durante estas fechas, la pólvora es inestable y puede detonar con facilidad por fricción, calor o golpes, provocando incluso incendios.
Si bien la recomendación es no usarla, si lo hace, solo debe ser manipulada por adultos y ser adquirida en establecimientos regulados, que cuenten con permiso ante la Secretaría de la Defensa Nacional y con las medidas de seguridad indicadas por dicha institución.
En caso de accidente con pirotecnia, es fundamental actuar con rapidez, no aplicar remedios caseros como pomadas, hielo o pasta de dientes, lo más importante es lavar la zona con agua limpia y buscar atención médica de inmediato en el centro de salud u hospital más cercano.
