SSM inicia el Mes de Concientización del Cáncer de Mama con un llamado a su detección

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) dio inicio formal al Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama en el estado. El arranque de actividades se realizó con el corte de listón en las instalaciones de la Unidad de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (Uneme Dedicam) de Morelia.
Como parte central del evento, se inauguró la exposición fotográfica "Amazonas”, una colección de imágenes creadas por Luis Anguiano, que tiene como objetivo principal crear conciencia sobre la detección oportuna y el impacto del cáncer de mama, además celebra la fortaleza y resiliencia de quienes han superado la enfermedad.
Como parte de las actividades de promoción para la detección oportuna, la SSM realizará el despliegue de unidades móviles en diferentes municipios del estado para acercar el servicio de mastografía a comunidades de difícil acceso. Asimismo, se llevará a cabo la Rodada Rosa, el próximo 19 de octubre en Morelia.
Para conocer las fechas, sedes y horarios de las unidades móviles, así como las diferentes actividades que se realizarán, se puede consultar la cuenta oficial de la SSM https://www.facebook.com/SaludMich.
Durante la ceremonia, la directora de Uneme Dedicam, Paulina Huerta Moctezuma, resaltó que en lo que va del año, esta unidad ha realizado 10 mil 321 mastografías, lo que ha permitido diagnosticar 118 nuevos casos que ya se encuentran bajo tratamiento, lo que resalta la importancia de estos servicios y de que las mujeres michoacanas acudan a realizar sus chequeos.
La jornada inaugural fue encabezada por la directora de Cáncer de la Mujer del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Anel Arellano Tejeda; la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías; la directora general del Sistema DIF Michoacán, Ana Sofía Bautista; la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, así como autoridades de la SSM.
