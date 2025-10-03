SSM inicia el Mes de Concientización del Cáncer de Mama con un llamado a su detección

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) dio inicio formal al Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama en el estado. El arranque de actividades se realizó con el corte de listón en las instalaciones de la Unidad de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (Uneme Dedicam) de Morelia.

Como parte central del evento, se inauguró la exposición fotográfica "Amazonas”, una colección de imágenes creadas por Luis Anguiano, que tiene como objetivo principal crear conciencia sobre la detección oportuna y el impacto del cáncer de mama, además celebra la fortaleza y resiliencia de quienes han superado la enfermedad.