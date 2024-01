SSM cuenta con tecnología para donación de sangre segura

La SSM invita a la población a tomar conciencia sobre la importancia de donar sangre y plaquetas para mejorar la vida de pacientes pediátricos oncológicos y mujeres con emergencias, principalmente obstétricas.

Los interesados podrán presentarse con identificación oficial con fotografía, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos, no estar enfermos, no haber consumido bebidas alcohólicas ni medicamentos en las últimas 48 horas; así como no tener registro de padecimiento de hepatitis tipo B y C, VIH, sífilis, ni estar embarazada o amamantando.