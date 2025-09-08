SSM atiende lesionados en accidente de autobús en carretera Zacapu-Quiroga

Zacapu, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), brindó atención inmediata a las personas lesionadas en un accidente de un autobús de pasajeros ocurrido esta mañana en la carretera Zacapu-Quiroga, a la altura de la localidad La Constitución.

El equipo de emergencias médicas de la SSM llegó rápidamente al lugar para estabilizar a los afectados, un total de 44 personas con lesiones leves fueron trasladadas el Hospital General de Zacapu para su valoración médica.