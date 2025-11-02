SSM arranca noviembre con despliegue de mastógrafos móviles a 7 municipios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) inicia noviembre fortaleciendo la detección temprana y gratuita del cáncer de mama. Para ello, sus unidades móviles de mastografía recorrerán siete municipios del 3 al 7 de este mes, facilitando el acceso a este servicio primordial.

Las unidades móviles visitarán Coahuayana, Vista Hermosa, Penjamillo, Aquila, Coalcomán, Angamacutiro y Tepalcatepec. Los estudios están dirigidos a mujeres de 40 a 69 años que, debido a la ubicación geográfica, enfrentan dificultades para trasladarse a unidades médicas en sus lugares de origen.