SSM alerta por suplementos Love Natural

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a través de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), alerta a la población sobre el riesgo sanitario de los suplementos alimenticios Love Natural, los cuales se comercializan sin cumplir la legislación vigente, representando un peligro para la salud.

Estos productos se anuncian con beneficios exagerados y no comprobados, atribuyéndose propiedades para tratar diabetes, artritis, problemas digestivos, hígado, riñones, alergias, colesterol, ansiedad y otros padecimientos, lo cual está prohibido para un suplemento alimenticio.

Además, contienen ingredientes no permitidos o con evidencia de toxicidad, como ajo, ortiga, silimarina, ginseng, hierba de San Juan, muérdago, ajenjo, castaño de Indias, entre otros. También se desconoce su origen, calidad y condiciones de fabricación, lo que aumenta el riesgo para la salud.