SSa reporta primera muerte por sarampión en Michoacán
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán es, hasta ahora, el único estado del país que ha registrado una defunción por sarampión en lo que va de 2026, según el informe diario del brote emitido por la Secretaría de Salud federal con corte al 23 de enero. La muerte, asociada a complicaciones por la enfermedad, posiciona a la entidad como un punto crítico en la vigilancia epidemiológica nacional.
La defunción ocurrió en el contexto de un repunte de casos en las semanas epidemiológicas más recientes, con 19 casos confirmados en Michoacán tan solo en lo que va del año. La tasa de letalidad en la entidad se elevó a 5.26, la más alta del país, pese a que otros estados, como Chihuahua, Jalisco o Chiapas, reportan cifras mucho más altas en número de contagios, pero sin defunciones recientes.
A nivel nacional, se han confirmado 7,417 casos de sarampión desde 2025, con una aceleración evidente en las primeras semanas de 2026. El grupo más afectado es el de niñas y niños de 1 a 4 años de edad, seguido por menores de 5 a 9, lo que refuerza la importancia de mantener actualizados los esquemas de vacunación infantil. La persona fallecida en Michoacán pertenecería a uno de estos rangos etarios, aunque la SSA no ha revelado más detalles.
Hasta ahora, la Secretaría de Salud estatal no ha emitido un pronunciamiento específico sobre esta defunción, ni ha detallado si se implementarán nuevas medidas de control, como cercos sanitarios o jornadas emergentes de vacunación.
El brote de sarampión en México, que inició en 2025, continúa activo en al menos 265 municipios de 32 estados. Expertos en salud pública insisten en que la única forma de contenerlo es con esquemas completos de vacunación.
rmr