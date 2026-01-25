SSa reporta primera muerte por sarampión en Michoacán

La defunción ocurrió en el contexto de un repunte de casos en las semanas epidemiológicas más recientes, con 19 casos confirmados en Michoacán tan solo en lo que va del año. La tasa de letalidad en la entidad se elevó a 5.26, la más alta del país, pese a que otros estados, como Chihuahua, Jalisco o Chiapas, reportan cifras mucho más altas en número de contagios, pero sin defunciones recientes.

A nivel nacional, se han confirmado 7,417 casos de sarampión desde 2025, con una aceleración evidente en las primeras semanas de 2026. El grupo más afectado es el de niñas y niños de 1 a 4 años de edad, seguido por menores de 5 a 9, lo que refuerza la importancia de mantener actualizados los esquemas de vacunación infantil. La persona fallecida en Michoacán pertenecería a uno de estos rangos etarios, aunque la SSA no ha revelado más detalles.