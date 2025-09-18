SRE gestiona repatriación y custodia de hijos de Silverio Villegas, michoacano muerto en redada en EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que ha dado puntual seguimiento al caso del michoacano Silverio Villegas González, quien fue abatido el pasado 12 de septiembre durante un operativo migratorio en Franklin Park, Illinois, por parte de autoridades de Estados Unidos.
Como parte de las acciones inmediatas, la familia del connacional solicitó acompañamiento consular para la repatriación de los restos a su comunidad de origen en Michoacán. Para ello, el Consulado de México en Chicago mantiene contacto con autoridades forenses del Condado de Cook, con el fin de agilizar el proceso en cuanto concluyan los exámenes correspondientes.
Por otro lado, la SRE detalló que abogadas del Programa de Asistencia Legal Externa (PALE) están a cargo del caso de custodia de los hijos menores de edad del señor Villegas. Estas acciones legales buscan garantizar la reunificación familiar, por lo que la representación consular ya realiza las gestiones necesarias para visitar a los menores y atender los requerimientos legales que permitan una pronta resolución.
La Secretaría también confirmó que, tras el contacto con autoridades regionales de ICE, se notificó que la investigación oficial del incidente fue asumida por el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Tanto el Consulado como la Embajada de México en Estados Unidos están dando seguimiento al proceso ante las autoridades estadounidenses.
El caso de Silverio Villegas ha generado reacciones tanto en México como en la comunidad migrante en Estados Unidos, quienes exigen justicia y transparencia en el uso de la fuerza por parte de ICE.
