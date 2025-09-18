SRE gestiona repatriación y custodia de hijos de Silverio Villegas, michoacano muerto en redada en EU

Por otro lado, la SRE detalló que abogadas del Programa de Asistencia Legal Externa (PALE) están a cargo del caso de custodia de los hijos menores de edad del señor Villegas. Estas acciones legales buscan garantizar la reunificación familiar, por lo que la representación consular ya realiza las gestiones necesarias para visitar a los menores y atender los requerimientos legales que permitan una pronta resolución.

La Secretaría también confirmó que, tras el contacto con autoridades regionales de ICE, se notificó que la investigación oficial del incidente fue asumida por el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Tanto el Consulado como la Embajada de México en Estados Unidos están dando seguimiento al proceso ante las autoridades estadounidenses.