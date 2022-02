Sostiene Segob reunión con integrantes del sector indígena de la CNTE

Mientras que los integrantes del grupo magisterial convocaron a una concentración masiva a las afueras de Palacio de Gobierno, lugar donde se sostendría la reunión, llegando cerca de 40 integrantes de Poder de Base, cerca de las 21:00 horas.

Y es que, por segundo día consecutivo los integrantes de Poder de Base han intentado manifestarse sobre las vías del tren, sin embargo, el gobierno estatal ha instalado operativos para “hacer valer el estado de derecho”, pese a ello los intentos de los docentes de manifestarse sobre la vía de comunicación en Caltzontzin han concluido en conato de violencia entre elementos Policiales y docentes.

Pese a que son diversas peticiones que el grupo magisterial tiene con el gobierno estatal, destaca el respeto al proceso de selección del titular de la Dirección de Educación Indígena de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), al considerar que no se tomó en cuenta el proceso que se “celebra desde hace más de 20 años” y se habría “impuesto” a un titular y no a quien se acordó bajo proceso de selección.

Al momento de ser publicada la presente nota informativa la reunión entre autoridad y sindicato continuaba en proceso.

SHA