Sostendrán CSIM reunión con órganos electorales para tratar la no instalación de casillas

“Van alrededor de 20 comunidades y cada comunidad tiene entre 3 y 4 casillas, necesitamos ver cuántas más deciden no instalar casillas. Nosotros sostenemos que es un derecho, esto no lo vemos como algo radical o revolucionario sino es la ejecución del derecho a la libre autodeterminación política que en asamblea general se decidió, no es una decisión personal ni particular no de grupo, es de las asambleas generales, por eso nuestro trabajo es acompañar. Son las asambleas generales de cada pueblo”.