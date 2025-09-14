Sostendrá Iglesia reunión con SSP: Carlos Garfias Merlos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Integrantes de la Iglesia Católica sostendrán una reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Juan Carlos Oseguera Cortés, para atender diversos temas relacionados con la seguridad y la reconstrucción de la paz, anunció el Arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos.

Tras la agresión a balazos a dos sacerdotes en la carretera Maravatío-Morelia, monseñor señaló que se desconoce el móvil del crimen, pero que hoy hay un padre con heridas, por lo que su recuperación será lenta.

En conferencia de prensa, indicó que estos actos no pueden ocurrir, pero también comentó que la población no puede viajar de noche por el riesgo que existe en las carreteras, toda vez que los padres provenían de una misión a la que acudieron a la Ciudad de México.

A pregunta expresa de los medios de comunicación sobre agresiones a sacerdotes, dijo que no se tiene conocimiento del tema. Mientras que haya templos vacíos por el tema de inseguridad, mencionó que hay algunas iglesias que están solas pero que se atienden en otras zonas.

En ese tenor, ejemplificó que la parroquia de Huaniqueo se atiende en Parácuaro, mientras que la de Villas Jiménez da atención a la gente de Tariacuri. Por lo que negó que la Iglesia Católica de Michoacán esté amenazado por el crimen organizado.

Sin embargo, comentó que este tipo de temas se tocarán en la reunión que sostendrán con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública entre el 22, 23 o 24 de septiembre, fechas en la que estarán los obispos de provincia en Morelia, para tocar temas de la reconstrucción de la paz.

