Son 5 las michoacanas reconocidas en la Guía México Gastronómico 2026: Sectur

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La maestra cocinera Blanca Delia Villagómez, junto a las chefs Cynthia Martínez, Lucero Soto y Mariana Valencia, fueron distinguidas por la Guía México Gastronómico, que incluyó a sus establecimientos entre los 250 mejores restaurantes del país. Por su parte, Rosalba Morales Bartolo recibió un reconocimiento especial por su labor incansable como promotora de la Cocina Tradicional de Michoacán.

Esta publicación anual distingue a las propuestas culinarias más destacadas del país, señaló el titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), lo que posiciona a “el alma de México” como un destino clave. El funcionario recordó que Michoacán fue el paradigma para que, en 2010, la UNESCO otorgara a la cocina tradicional mexicana el nombramiento de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.