Somos respetuosos, pero no descartaremos a Torres Piña para 2027: Morena Michoacán

Mora González explicó que Morena cuenta con un amplio capital humano, con liderazgos de trayectoria limpia y experiencia en la lucha por la democratización. Este respaldo permite al partido visualizar diversos escenarios y perfiles electorales, entre ellos a Torres Piña.

Pese a las aclaraciones del fiscal, Mora insistió en el destape de Carlos Torres:

"Respetamos lo que ayer declaró el fiscal del estado de Michoacán, que está concentrado, así ha sido siempre él, muy responsable en los trabajos que le han encomendado. Yo siempre lo he observado activo, pero concentrado siempre en las tareas propias de su encargo. Pero no por ello, bueno, nosotros lo vamos a descartar, no lo descartan. Y lo vamos a seguir viviendo”, concluyó.

rmr