Somos respetuosos, pero no descartaremos a Torres Piña para 2027: Morena Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal de Morena, Jesús Mora González, afirmó que el partido no descartará a Carlos Torres Piña como posible candidato a la gubernatura de Michoacán, a pesar de que el actual fiscal general reiteró su compromiso exclusivo con la procuración de justicia.
En rueda de prensa, Mora González destacó la relevancia de Torres Piña como un activo político con fuerte presencia territorial en Michoacán, al tiempo que reconoció su compromiso ante la FGE.
"Es un perfil competitivo, pero respetamos que esté concentrado en su encargo", señaló, subrayando que Morena busca identificar a los mejores hombres y mujeres para contender no solo por la gubernatura, sino también por diputaciones y presidencias municipales.
Y es que Torres Piña descartó intenciones electorales a corto plazo, asegurando estar enfocado en fortalecer la Fiscalía General del Estado (FGE). "Yo la verdad es que estoy muy metido en esta nueva responsabilidad", aclaró.
Mora González explicó que Morena cuenta con un amplio capital humano, con liderazgos de trayectoria limpia y experiencia en la lucha por la democratización. Este respaldo permite al partido visualizar diversos escenarios y perfiles electorales, entre ellos a Torres Piña.
Pese a las aclaraciones del fiscal, Mora insistió en el destape de Carlos Torres:
"Respetamos lo que ayer declaró el fiscal del estado de Michoacán, que está concentrado, así ha sido siempre él, muy responsable en los trabajos que le han encomendado. Yo siempre lo he observado activo, pero concentrado siempre en las tareas propias de su encargo. Pero no por ello, bueno, nosotros lo vamos a descartar, no lo descartan. Y lo vamos a seguir viviendo”, concluyó.
rmr