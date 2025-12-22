Solo trámites urgentes: Registro Civil central reduce servicios en vacaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Dirección del Registro Civil del Estado de Michoacán informó que, con motivo del periodo vacacional de fin de año, a partir del lunes 22 de diciembre y hasta el martes 6 de enero de 2026, se implementará un horario especial de atención al público en sus oficinas centrales, ubicadas en Morelia.
Durante dicho periodo, las actividades en la sede principal del Registro Civil estarán limitadas exclusivamente a trámites de certificaciones, legalización de firmas y solicitudes de información general, mismos que serán atendidos en un horario reducido de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. El resto de los servicios y trámites no estarán disponibles en esas fechas.
En contraste, la dependencia precisó que las oficialías ubicadas en el interior del estado de Michoacán operarán de manera normal, manteniendo sus horarios habituales. Además, se establecerán guardias específicas para atender trámites de defunción, con el objetivo de garantizar la continuidad de servicios esenciales en todo el territorio michoacano.
El Registro Civil exhortó a la ciudadanía a tomar las debidas precauciones al momento de planificar sus trámites, a fin de evitar contratiempos derivados de estas modificaciones temporales. Finalmente, la institución agradeció la comprensión de las y los usuarios durante este periodo vacacional.
