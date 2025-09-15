Solo cuatro municipios han suspendido fiestas patrias: SEGOB

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hasta el momento solo son 4 municipios los que cancelaron el Grito de Independencia y el tradicional desfile, informó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.

En entrevista, a pregunta expresa de MiMorelia.com, indicó que fueron los alcaldes quienes tomaron la determinación, toda vez que son ellos quienes conocen la situación de seguridad.

Por lo que aseguró que se están dando las condiciones necesarias a los 108 municipios que hasta ahorita han determinado seguir con las fiestas patrias.

En el caso de Tinguindín, resaltó, las autoridades municipales no han confirmado la cancelación de las festividades, pero se está atento ante la situación que se llegue a registrar.

Zinapécuaro, Peribán Tocumbo y Uruapan son los municipios que no tendrán fiestas patrias.

SHA