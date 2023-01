Solo ambulancias reguladas pueden atender accidentes en autopistas: Coepris

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de quitar “campo de acción” a las empresas que ofrecen servicios de ambulancia, a través de un convenio con la concesionaria Autopistas Michoacán se firmó hace unas semanas un convenio para que solo se dé el paso a las ambulancias que estén acreditadas por la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, compartió el director de Coepris, Heber Flores Leal.

En entrevista con medios de comunicación, el director de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) puntualizó que la acreditación para las ambulancias consiste en que son verificadas y que cumplen con la Norma Oficial Mexicana para el diferente tipo de paciente que van a trasladar.

Indicó que aunque en el último trimestre del año 2022 no hubo denuncias de ambulancias apócrifas, también se han coordinado con los hospitales privados y públicos para que no acepten los servicios de ambulancias que no estén regulados, esto también con la idea de evitar el “coyotaje”, es decir, aquellas ambulancias que recogen pacientes y trasladan a cambio de una dádiva.

Recordó a la ciudadanía que son grandes los riesgos de contratar o solicitar los servicios de una ambulancia apócrifa, pues hace unos meses se registró el caso de una mujer que tuvo una hemorragia a consecuencia de un parto, pero se trasladó en una ambulancia que no cumplía con las características para su atención y falleció.

El director enfatizó que en Coepris no se tiene una predilección por una empresa, pero la acreditación que otorgan sólo es para aquellas ambulancias que cumplen con la Norma Oficial Mexicana para el traslado de pacientes críticos o no críticos, por lo que tener este documento da certeza de que cumple.

