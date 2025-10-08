Michoacán

¿Solicitaste el apoyo Mujeres Bienestar? Así será la entrega de tarjetas en Michoacán
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si solicitaste el apoyo del programa Mujeres Bienestar en agosto, ¡ponte atenta! A partir de esta semana iniciará en Michoacán la entrega de tarjetas, pero no será de golpe ni por orden alfabético, sino por bloques y con cita previa, informó la Delegación de Bienestar.

CORTESÍA

El operativo durará más de un mes, y se espera que más de 71 mil mujeres reciban su tarjeta del Banco del Bienestar, la cual les permitirá cobrar directamente su apoyo económico.

📲 Te avisarán por mensaje de texto

¿Y cómo sabrás cuándo te toca? Muy fácil: te enviarán un mensaje SMS al número que diste cuando te registraste. Ahí te dirán la fecha, hora y lugar para ir por tu tarjeta.

Si ya no tienes ese número, no te adelantes, mejor espera a fin de mes y acude directamente a la oficina de Bienestar.

💳 ¿Qué debes llevar?

El día de tu cita, sí o sí debes llevar:

  • Tu credencial oficial (INE, pasaporte u otra con foto, en original y copia)

  • El talón morado que te dieron cuando hiciste tu registro

Sin esos dos documentos, no te podrán entregar nada.
Y ojo: la tarjeta se entrega sólo a la persona registrada, en sobre sellado.

CORTESÍA

💸 ¿Cuándo cae el primer depósito?

Independientemente del día que recojas tu tarjeta, tu primer pago caerá durante este mismo periodo de entrega, así que no te preocupes si te toca más adelante.

🧓 ¿Y los adultos mayores que también se registraron?

Si tienes algún familiar mayor de 65 años que también se registró en agosto para la Pensión de Adultos Mayores, todavía no les toca. Ellos serán convocados más adelante, también por mensaje de texto, cuando lleguen sus tarjetas al estado.

Consejo final:
No compartas tus datos personales en redes sociales. Algunas personas ya intentaron hacer llamadas falsas para extorsionar a beneficiarias. Si tienes dudas, acércate directamente a las oficinas de Bienestar o llama a sus líneas oficiales.

