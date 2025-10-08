¿Solicitaste el apoyo Mujeres Bienestar? Así será la entrega de tarjetas en Michoacán

El operativo durará más de un mes, y se espera que más de 71 mil mujeres reciban su tarjeta del Banco del Bienestar, la cual les permitirá cobrar directamente su apoyo económico.

📲 Te avisarán por mensaje de texto

¿Y cómo sabrás cuándo te toca? Muy fácil: te enviarán un mensaje SMS al número que diste cuando te registraste. Ahí te dirán la fecha, hora y lugar para ir por tu tarjeta.

Si ya no tienes ese número, no te adelantes, mejor espera a fin de mes y acude directamente a la oficina de Bienestar.

💳 ¿Qué debes llevar?

El día de tu cita, sí o sí debes llevar:

Tu credencial oficial (INE, pasaporte u otra con foto, en original y copia)

El talón morado que te dieron cuando hiciste tu registro

Sin esos dos documentos, no te podrán entregar nada.

Y ojo: la tarjeta se entrega sólo a la persona registrada, en sobre sellado.