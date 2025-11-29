Solicita FGE apoyo ciudadano para identificar a mujer localizada sin vida en Zitácuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar a una mujer que fue localizada sin vida el pasado 25 de noviembre en el cauce de un río situado entre las localidades de Valle Verde y Curungueo, municipio de Zitácuaro.

Los primeros estudios realizados bajo el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio permitieron determinar que la víctima tenía entre 25 y 30 años de edad; de 1.56 metros de estatura; cara ovalada; tez morena y cabello lacio de color negro. Presentaba ojos medianos color café, nariz pequeña y recta, labios delgados y pabellones auriculares medianos con lóbulos adheridos.

La víctima portaba un anillo metálico color negro; un anillo de metal color plata con piedra sintética transparente; y un fragmento de arete metálico con sintético transparente.

La mujer tenía diversos tatuajes que podrían facilitar su identificación, entre ellos: la figura de cuatro golondrinas y el busto de un esqueleto con manto y flor en el antebrazo izquierdo; la imagen de una flor en la mano izquierda; un corazón y la leyenda “PAY” en el brazo derecho; una cruz con las letras “P” y “C” en el brazo izquierdo; y una figura amorfa en el antebrazo derecho.

Se solicita a quien tenga información relacionada con su posible identidad, comunicarse al teléfono 4432996703 , o bien, acudir a las instalaciones de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, ubicada en calle Jacarandas las Rosas, s/n, a un costado del CERESO, en la colonia Las Rosas, Zitácuaro, Michoacán. C.P: 61500.

